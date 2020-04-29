Askeri birlikte koronavirüs tedbirleri üst seviyede

Anadolu Ajansı

Ege Ordusu Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Ulaştırma ve Terminal Birlik Komutanlığında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler titizlikle uygulanıyor.

Ege Ordusu Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Ulaştırma ve Terminal Birlik Komutanlığındaki koğuşlar, dinlenme tesisleri, yemekhane, çamaşırhane ve nizamiyede yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlemler alındı. 

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Kovid-19 önlemleri eğitim faaliyetleri sırasında da üst düzeye çıkarılıyor.

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Koğuşlarda ranzalar arasındaki mesafe düzenlenip ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilirken; lavabo ve tuvaletler de sosyal mesafe gözetilerek birer boşluk bırakılarak kullanılıyor.

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Gazino ve kantinde de masalara sosyal mesafe kurallarına uyularak oturuluyor.

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