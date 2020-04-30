HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Beşiktaş'ta Mustafa Doğan sesleri

Beşiktaş yönetimi, sportif direktörlük departmanı için Mustafa Doğan'ı düşünüyor.

Abone ol

Futbol şubesinde yeni sezon için düşünülen planlama çerçevesinde sportif direktörlük departmanını tekrar hayata geçirmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, yerli ihtimalleri de listeye dahil etmeye hazırlanıyor.

Mircea Lucescu, Ariedo Braida ve Lutz Pfannenstiel gibi isimlerin yanı sıra siyah-beyazlı takımda futbol oynamış Tayfur Havutçu, Tayfun Korkut ve Mustafa Doğan’ın da gündemde olduğu belirlendi.

Başkan Ahmet Nur Çebi önceki gün konuyla ilgili yaptığı açıklamada daha önce camia içerisinde bulunmuş isimlere dikkat çekmişti. Sportif direktörlük için düşünülen yerli isimlerin, Almanya’da futbol oynayarak Türkiye’ye gelen ve Almanca bile Havutçu, Korkut ve Doğan olduğu ifade edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fed'in faiz kararı sonrası dolar 6,95 seviyelerinde
MHP'li Ataman'dan CHP'li Özel'e tepki: Ülkücü Hareket sana haddini bildirmeyi bilir
65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı esnetilecek mi? Erdoğan açıkladı
9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı! Kritik karar 18 Mayıs’ta
Anne Meryem Can ile kızı Kamer'in feryadı: Bizi öldürmeden önlem alın
Kaymakam açgözlüleri ifşa etti!! İstanbul’da 24 gayrimenkulü olanlar bin TL’lik yardıma başvurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de koronavirüsü yenen 3 çocuk annesi: Bana bir şey olmaz demeyin
Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'tan kan stoğu açıklaması
Fenerbahçe Nenad Bjelica ile anlaştı! Bjelica 3 yıldızla geliyor
Selçuk İnan: Böyle bırakmak içime sinmiyor
POMEM 26. dönem sonuç sorgulama ekranı TC ile giriş
İftara özel soğuk ayran aşı çorbası nasıl yapılır ?
Yorumlar