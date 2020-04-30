Fed'in faiz kararı sonrası dolar 6,95 seviyelerinde

Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutması sonrasında dolar/TL, güne 6,95 seviyelerinde başladı.

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Önceki günkü kapanışta dolar 6,9640 lira, euro ise 7,5530 liradan işlem görmüştü.

Serbest piyasada 6,9530 liradan alınan dolar, 6,9550 liradan satılıyor. 7,5580 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,5600 lira olarak belirlendi.

'Enflasyon Raporu' izlenecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararı ve Merkez Bankası (TCMB) 'Enflasyon Raporu' izlenecek. TCMB Başkanı Murat Uysal, 'Enflasyon Raporu' ile ilgili sanal ortamdan bir sunum yapacak. TCMB son enflasyon raporunda bu yıl sonu tüketici fiyatları tahminini %8,2, gelecek yıl sonu tahminini %5,4 olarak açıklamıştı.

Faiz kararını açıklayacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıklayacak. Kararın ardından ECB Başkanı Christine Lagarde, basın toplantısı düzenleyecek.