HABER /  EKONOMİ
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var
ADV En özel anneler günü hediyeleri

Fed'in faiz kararı sonrası dolar 6,95 seviyelerinde

Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutması sonrasında dolar/TL, güne 6,95 seviyelerinde başladı.

Abone ol

Önceki günkü kapanışta dolar 6,9640 lira, euro ise 7,5530 liradan işlem görmüştü.

Serbest piyasada 6,9530 liradan alınan dolar, 6,9550 liradan satılıyor. 7,5580 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,5600 lira olarak belirlendi.

'Enflasyon Raporu' izlenecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararı ve Merkez Bankası (TCMB) 'Enflasyon Raporu' izlenecek. TCMB Başkanı Murat Uysal, 'Enflasyon Raporu' ile ilgili sanal ortamdan bir sunum yapacak. TCMB son enflasyon raporunda bu yıl sonu tüketici fiyatları tahminini %8,2, gelecek yıl sonu tahminini %5,4 olarak açıklamıştı. 

Faiz kararını açıklayacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıklayacak. Kararın ardından ECB Başkanı Christine Lagarde, basın toplantısı düzenleyecek.

Altında son durum

Altının gram fiyatında düşüş eğilimi sürüyor. Geride bıraktığımız hafta 389,5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, 382 lira seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 628 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 510 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.711,82 dolar seviyesinde bulunuyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sağlık bakanlığı açıkladı! İşte semt semt İstanbul'un Koronavirüs haritası Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
MHP'li Ataman'dan CHP'li Özel'e tepki: Ülkücü Hareket sana haddini bildirmeyi bilir
65 yaş üstü ve 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı esnetilecek mi? Erdoğan açıkladı
9 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı! Kritik karar 18 Mayıs’ta
Anne Meryem Can ile kızı Kamer'in feryadı: Bizi öldürmeden önlem alın
Kaymakam açgözlüleri ifşa etti!! İstanbul’da 24 gayrimenkulü olanlar bin TL’lik yardıma başvurdu
Türk profesör Oğuz Karabay açıkladı! İşte koronavirüs tedavisinde en iyi yöntem
ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de koronavirüsü yenen 3 çocuk annesi: Bana bir şey olmaz demeyin
Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'tan kan stoğu açıklaması
Fenerbahçe Nenad Bjelica ile anlaştı! Bjelica 3 yıldızla geliyor
Selçuk İnan: Böyle bırakmak içime sinmiyor
POMEM 26. dönem sonuç sorgulama ekranı TC ile giriş
Okullar açılacak mı 2020 Bilim Kurulu son kararı
Yorumlar