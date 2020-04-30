Fed'in faiz kararı sonrası dolar 6,95 seviyelerinde
Fed'in politika faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutması sonrasında dolar/TL, güne 6,95 seviyelerinde başladı.Abone ol
Önceki günkü kapanışta dolar 6,9640 lira, euro ise 7,5530 liradan işlem görmüştü.
Serbest piyasada 6,9530 liradan alınan dolar, 6,9550 liradan satılıyor. 7,5580 liradan alınan Euro’nun satış fiyatı ise 7,5600 lira olarak belirlendi.
'Enflasyon Raporu' izlenecek
Avrupa Merkez Bankası (ECB) kararı ve Merkez Bankası (TCMB) 'Enflasyon Raporu' izlenecek. TCMB Başkanı Murat Uysal, 'Enflasyon Raporu' ile ilgili sanal ortamdan bir sunum yapacak. TCMB son enflasyon raporunda bu yıl sonu tüketici fiyatları tahminini %8,2, gelecek yıl sonu tahminini %5,4 olarak açıklamıştı.
Faiz kararını açıklayacak
Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıklayacak. Kararın ardından ECB Başkanı Christine Lagarde, basın toplantısı düzenleyecek.
Altında son durum
Altının gram fiyatında düşüş eğilimi sürüyor. Geride bıraktığımız hafta 389,5 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, 382 lira seviyelerinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 628 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 510 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.711,82 dolar seviyesinde bulunuyor.