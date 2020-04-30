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Kanada'ya ait helikopter düştü! Milli Savunma Bakanlığı çalışma başlattı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanlığı, İyon Denizi'ne düşen NATO bünyesinde görev yapan Kanada birliklerine ait helikopter için arama-kurtarma çalışması başlatıldığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, İyon Denizi'ne düşen NATO bünyesinde görev yapan Kanada birliklerine ait helikopter için arama-kurtarma çalışması başlatıldığını açıkladı.

Kanada'ya ait helikopter düştü
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMG-2) görevli Kanada'ya ait Frederıcton Fırkateyni'nin helikopteri, dün akşam saat 20.00'de İyon Denizi'ne düştü. SNMG-2'de görevli bulunan TCG Salihreis Fırkateyni'miz ile İtalyan Fasan Fırkateyni, düşen helikopteri ve mürettebatını arama-kurtarma çalışması başlattı" denildi.

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