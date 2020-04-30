3 ay boyunca 1.177 TL ödeme yapılacak Noyan Doğan yazdı

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, koronvirüs salgını sonrası bakıcı, temizlikçi gibi ev hizmetlerinde işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılanlara 3 ay boyunca 1.177 lira nakdi ücret desteği verileceğini yazdı.

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Hürriyet yazarı Noyan Doğan, koronvirüs salgını sonrası zor durumda kalan bakıcı, temizlikçi gibi ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik 17 Nisan’da yürürlüğe giren yasanın ayrıntılarını yazdı.

Koronavirüs salgını başladığından bu yana evlerde bakıcılık ve temizlik işleri ile uğraşanlarla ilgili soru aldığını belirten Doğan, konunun detaylarını bugünkü yazısında aktardı:

Kimler destek alacak?

"Yapılması gereken, ev hizmetlerinde ay içerisinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenin, bu durum değişikliğini, ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar ‘eksik gün’ koduyla SGK İl Müdürlüklerine ya da Sosyal Güvenlik Merkezlerine bildirmesi gerekiyor. İşverenin de bu bildirimi ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın üçüne kadar yapması gerekiyor. Örneğin, evde çalıştırdığınız bakıcıyı nisan ayında ücretsiz izne çıkarttıysanız, 3 Mayıs’ta başvurusunu yapacaksınız.

10 günden fazla çalışanlar yararlanacak

Peki, nakit desteğinden hangi ev hizmetlerinde çalışanlar yararlanabilecek. SGK’ya göre temizlik, ütü, yemek, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması ev hizmeti ve bu işleri yapanlar da ev hizmetlisi olarak sayılıyor. Dolayısıyla bu işlerde ayda 10 günden fazla çalışanlar ve evin sahibi tarafından ücretsiz izne çıkartılan aylık 1.177 lira nakit desteği alabilecek.

Ücretsiz izinlilerin durumu

Koronavirüs önlemleri kapsamında günlük 39.24 lira, aylık da 1.177 lira nakdi ücret desteğinden kimlerin yararlanacağı netleşti. 15 Mart tarihinden itibaren ücretsiz izne ayrılanların nakit desteği alıp alamayacağı, destekten yararlanmak için kimin başvurması gerektiği gibi konular muallaktaydı. Tüm merak edilenlere açıklık getirildi.

Buna göre, 17 Nisan tarihi itibariyle işverenleri tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan çalışanlar ile 15 Mart tarihinden itibaren işvereni tarafından iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneği alamayan çalışanlara devlet aylık 1.177 lira nakdi ücret desteği verecek. Çalışanlar için nakdi ücret desteği başvurularını işveren yapacak. İşveren, çalışanını ücretsiz izne çıkardığını SGK’ya bildirecek, bildirime göre çalışana nakit desteği verilecek. Ödemeler ise çalışanın kendisine yapılacak.

15 Mart itibariyle iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneği alamayan kişiler ise nakit desteğinden yararlanmak için kendileri İŞKUR’a başvuracak. İşsizlik ödeneği için önceden başvuranların yeniden başvuruda bulunmasına gerek yok, İŞKUR ödemeyi otomatik olarak yapacak. Ödemelerden yararlanabilmek için ücretsiz izne ayrılan ya da işine son verilenlerin emeklilik aylığı almaması şart. Her iki kesim için de ödemeler 17 Temmuz’a kadar sürecek, yani üç aylık nakit desteği verilecek. Özetle, ücretsiz izne ayrılanlar ve işsiz kalanlar; ayda 1.177 lira, üç aylık da 3.531 lire nakit desteği alacaklar."