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Burak Yılmaz'dan çağrı: Sıra sizde beyler

Maaşında indirime gideceğini açıklayan Beşiktaş’ın kaptanı Burak Yılmaz, takım arkadaşlarına “Aile havasını bozmayalım, gereğini yapalım” dedi.

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Beşiktaş’ta gelecek sezonun bütçesini ciddi oranda azaltmak için çalışmalar bütün hızıyla devam ediyor.

Daha önce futbolcularla yapılan görüşmelerde yönetim istediği sonuca ulaşamamış hatta takımın çoğunluğu önce biriken alacakların ödenmesini talep etmişti. Bu durumda gözlerin çevrildiği takımın kaptanı Burak Yılmaz’ın sözleri çok etkili oldu.

Köprü görevi Burak'ın
Bu zamana kadar parayla hiç işini olmadığını ve her zaman kulübe yardımcı olmaya çalışacağını belirten tecrübeli futbolcu yönetimin elini oldukça güçlendirdi. Siyah-beyazlı yöneticiler diğer futbolcularla aradaki köprüyü Burak Yılmaz’la kurmaya çalışıyor.

''Şimdi sıra sizde''
Takım arkadaşlarıyla yaptığı telekonferansta kendisinin senelik ücretinde indirime gideceğini belirten Yılmaz “Ben gereğini yapmaya hazırım. Şimdi sıra sizde. Takım güzel bir ahenk yakaladı. Aile havasını bozmayalım” diyerek arkadaşlarını ikna etmeye çalıştı ve olumlu geri dönüşler aldı.

Vida ve Boyd hazır
Yabancılardan da 3 milyon avro kazanan Vida’nın ve 1,2 milyon avro ödenen Boyd’un yıllık ücretinde indirime gitmeye hazır oldukları öğrenildi.

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