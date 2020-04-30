Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 8.2'den 7.4'e düşürdü
Merkez Bankası Başkanı Uysal açıkladı... Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.2'den yüzde 7.4'e düşürdü...Abone ol
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, yılın ikinci enflasyon raporunu açıklıyor. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.2'den yüzde 7.4'e düşürdü. TCMB Başkanı Murat Uysal'ın 'Enflasyon Raporu' bilgilendirme toplantısındaki açıklamalarından satır başları şöyle:
-Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümlerindeki zayıflama derinleşmektedir
-Salgının küresel bir nitelik kazanmasıyla birlikte gelişmekte olan ülkelerden yüksek miktarda fon çıkışları gerçekleşmiştir
-2020 yılına ilişkin gelişmiş ülke enflasyon tahminleri geriledi
-Hizmetler sektörü faaliyeti Mart ayında hızla zayıfladı
-Normalleşme sürecine ilişkin belirsizlikler hala yüksek seyrediyor
-Uysal: Küresel risk iştahındaki gerilemeyle birlikte Türkiye'nin ülke risk primi artarken, TL'de değer kaybı görüldü ve kur oynaklığı arttı
-Tüketici kredileri Mart ayı ortasından itibaren bir miktar ivme kaybederken, ticari kredilerdeki ivmelenme devam ediyor
-Ocak ve Şubat aylarında finansal koşullardaki iyileşmenin katkısıyla iktisadi faaliyet güçlü bir eğilim sergilemiştir
-Sağlına bağlı gelişmelerin iktisadi faaliyet üzerindeki etkileri Nisan itibarıyla belirginleşti
-Son dönemde belirgin bir iyileşme gösteren cari işlemler dengesinin, emtia fiyatları/ithalatın sınırlayıcı etkisiyle yıl genelinde ılımlı seyir izleyeceğini tahmin ediyoruz
-Salgına bağlı gelişmelerin iktisadi faaliyet üzerindeki etkileri Nisan itibarıyla belirginleşti
-Son dönemde belirgin bir iyileşme gösteren cari işlemler dengesinin, emtia fiyatları/ithalatın sınırlayıcı etkisiyle yıl genelinde ılımlı seyir izleyeceğini tahmin ediyoruz
-Tüketici enflasyonu 2020 yılının ilk çeyreğinde ocak enflasyon tahminlerimizle uyumlu bir seyir izledi
-Enflasyon beklentileri, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretti
-Orta vadeli beklenti dağılımı enflasyonda tahmin belirsizliğinin bir miktar arttığına işaret ediyor
-Sistemin fonlama ihtiyacındaki artışa bağlı olarak APİ aracılığıyla sağlanan net fonlama miktarı arttı
-Fonlamanın önemli bir kısmını döviz karşılığı TL swap işlemleriyle karşıladık
-TL ve yabancı para likitide yönetiminde esneklik ve öngörülebilirliği artırdık
-Reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likitide imkanı tanıdık
- İhracatçı firmaların nakit akışının desteklenmesine yönelik reeskont kredi düzenlemeleri yaptık
-DİBS piyasası likiditesinin desteklenmesine yönelik adımlar attık
-Aldığımız tüm tedbirlerle bankacılık sektörü ve reel sektöre likiditeyi uygun koşullarda sağlamayı amaçlıyoruz
-2020 yılı için petrol tahminini 60 dolardan 32,6 dolara düşürdük
-2021 yılında petrol ve ithal fiyat artış hızının daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz
Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 7.4
- TCMB'nin 2020 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 7,4 (Önceki yüzde 8,2), 2021 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 5,4 (Önceki yüzde 5,4) oldu.
- Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2020 sonunda yüzde 5,5-9,3 aralığında -orta noktası yüzde 7,4- (Önceki yüzde 6,2-10,2 aralığı ile yüzde 8,2)
2021 sonunda enflasyon 5.4 olacak
-Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2021 yılı sonunda yüzde 3,1-7,7 aralığında -orta noktası yüzde 5,4- gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki yüzde 3,0-7,8 aralığı ile yüzde 5,4)
-Enflasyonun orta vadede yüzde 5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.
-2020 yıl sonu enflasyon tahminini 0,8 puan aşağı yönlü güncelledik, 2021 tahminini değiştirmedik.
-2020 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki raporla kıyaslandığında çıktı açığında güncelleme -1,2 puan, gıda enflasyon varsayımı -0,3 puan, TL cinsi ithalat fiyatları tahmini 0,2 puan etki yaptı
-2021 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki raporla kıyaslandığında TL cinsi ithalat fiyatlarındaki güncelleme 0,3 puan, çıktı açığındaki güncelleme -0,3 puan etki yaptı
-Tahmine aşağı ve yukarı yönde etki eden unsurların birbirini dengelemesiyle 2021 yılına ilişkin enflasyon tahminleri değişmedi