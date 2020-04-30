'Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak' AK Parti yöneticisi açıkladı

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna cevap AK Parti'den geldi. AK Parti yöneticisi, "23 Nisan ve 1 Mayıs gibi Ramazan Bayramı’nda da sokağa çıkma yasağı uygulanacak” dedi.

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Türkiye koronavirüsle mücadelede önemli başarılar elde etmiş olsa da Hükümet önlemleri gevşetmek için erken olduğunu düşünüyor. Açıklanan son korona rakamlarına göre vaka sayısı ve ölümlerdeki artış hızı düşerken ‘normalleşme‘ için ‘ramazan sonrası’ işaret ediliyor. Normalleşme takviminde cevabı en merak edilen soru "Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?" oluyor. O sorunun net cevabını BBC'ye konuşan üst düzey AK Parti yöneticisi verdi: Ramazan Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak.

Geleneksel el öpme ve sarılma koronayı patlatır!

BBC Türkçe’ye konuşan AK Parti yöneticisi, ne kadar dikkat edilse de Ramazan Bayramı'nda geleneksel olarak öpüşme ve sarılmaların olacağını belirterek, bunun ‘bulaşı patlatabileceğini’ söyledi.

23 Nisan ve 1 Mayıs gibi sokağa çıkmak yasak

Yönetici şöyle konuştu: “Bu bayramı bayram yapmanın en güzel yolu, bayramı karantinada geçirmek. O nedenle de 23 Nisan, 1 Mayıs gibi Ramazan Bayramı’nda da sokağa çıkma yasağı uygulanacak.”

Toplu Ramazan Bayramı namazı kılınmayacak

Buna göre salgın sonrası toplu ibadete kapatılan camilerde, topluca bayram namazı da kılınmayacak. Sokağa çıkma yasağı uygulaması, 28 Mayıs’tan sonra salgının seyrine göre kaldırılabilecek.