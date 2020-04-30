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Düzce'de başı ayran kutusuna sıkışan küçük yaramaz kurtarıldı

DÜZCE’de doğaya atılan plastik ayran kutusu az daha bir canlının canına mal oluyordu. başı ayran kutusuna sıkışan kirpi, duyarlı bir vatandaşın ihbarıyla kurtarılıp doğaya bırakıldı.

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Cumayeri ilçesinde iftar sonrası geziye çıkan bir kişi, gelen sesler üzerine bir kirpinin başının boş ayran kutusuna sıkıştığını fark etti.

Vatandaşın durumu Düzce Veterinerler Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil’e bildirmesiyle bölgeye gelen Karanfil, kutuyu makasla keserek hayvanı kurtardı.

Boş kapların doğanın kirletilmemesi ve canlıların hayatının riske atılmaması için çöpe atılması gerektiğini belirten Şerif Ali Karanfil, "Cumayeri’nde iftar sonrası geziye çıkan bir vatandaşımızın gördüğü kirpinin hem çevre kirlenmesine neden olacak, hem de bir canlının hayatını riske edecek boş plastik ayran kabının kirpinin kafasına geçtiğini görüyor. Vatandaşımız bize bu durumu iletti. Biz de kirpiyi kurtardık. Boş kapları hem doğayı kirletmemek hem de canlıların hayatını riske atmamak için çöpe atsınlar" dedi.

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