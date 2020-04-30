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Güney Kore koronavirüsü yeniyor! 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti

GÜNEY KORE'de son 24 saatte yeni yerli kaynaklı vaka görülmedi. 29 Şubat'tan beri ilk defa böyle bir açıklama yapılırken, tespit edilen yeni vaka sayısının sadece 4 olduğu ve bunların da yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi.

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Dünya çapında 3.2 milyondan fazla insanı hasta eden ve 228 binden fazla insanın da ölümüne sebep olan koronavirüs salgını ile ilgili güzel haberler gelmeye devam ediyor.

4 yeni vaka

Koronavirüse karşı en etkili ve zamanında müdahaleyi yapan ülkelerin başında gelen Güney Kore'den gelen açıklamalar yüzleri güldürdü. Güney Kore Bulaşıcı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, son 24 saat içerisinde ülkede yeni yerli kaynaklı vaka görülmediğini açıkladı.

29 Şubat'tan beri ilk defa böyle bir açıklama yapılırken, tespit edilen yeni vaka sayısının sadece 4 olduğu ve bunların da yurt dışı kaynaklı olduğu belirtildi.

Vaka sayısı 10 bin 765

Güncel verilere göre 4 yeni vaka ile birlikte ülke genelindeki vaka sayısı 10 bin 765'e çıktı. Güney Kore'de son 24 saat içerisinde bir kişinin yaşamını yitirmesi ile de toplam ölüm sayısı 247'ye çıktı.

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