Sheffield United'dan Altay Bayındır'a kanca

İNGİLTERE Premier Lig ekiplerinden Sheffield United’ın Fenerbahçe’nin genç kalecisini yakın takibe aldığı öğrenildi.

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Bu sezon Fenerbahçe'de inişli çıkışlı bir performans sergilemesine rağmen Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başaran Altay Bayındır için Ada'dan transfer iddiası geldi.

Sheffield talip oldu

Premier Lig ekibi Sheffield United'ın genç kaleciyi yakın takibe aldığı belirtildi. İngiliz kulübünün scoutlarının Altay'ı bu sezon hem canlı izlediği hem de maç görüntülerini analiz ettiği öğrenildi. Sheffield yönetiminin sezon sonu F.Bahçe'nin kapısını çalabileceği de iddia ediliyor.

Ajax da yakın takipte

Kalecisi Onana için teklifler alan Ajax'ın listesindeki isimlerden birisi de Altay. Hollanda kulübü Altay'ı bu sezon birçok maçta canlı izledi.