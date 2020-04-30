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Sumudica: Para ödesem de Türkiye'ye dönemiyorum

Koronavirüs salgını sebebiyle uçuşların kapatılmasının ardından Türkiye'ye dönemeyen Sumudica, Rumen basınına konuştu.

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Türkiye'ye uçuşuna izin verilmeyen Gaziantep FK Teknik Direktör Sumudica, yaşadığı olumsuz durumlardan bahsetti.

Sumudica'nın açıklamaları şunlar:

"Uçuş için para ödedim ama Türkiye'ye dönemiyorum"

Gaziantep'te yöneticilerden en geç 1 Mayıs'ta Türkiye'ye dönmem gerektiğine dair mail aldım. Bunun için özel uçak için para ödedim. Uçuş yasağı var ama özel uçuşları için bir havacılık şirketiyle iletişime geçtim. Özel uçuşlar için sorun olmadığını düşündüm. Ödemeyi yapadım. Bazı formalar doldurdum fakat sonrasında buradaki yetkililer tarafından izin verilmediğini gördüm. Sebep ise 14 Mayıs'a kadar alınan karar gereği Romanya ve Türkiye arasındaki uçuşların yasaklanmasıydı.

"Türk Gazeteciler bana saldırdı" iddiası

Fransa ve Almanya'dan geri dönen oyuncularım var ama ben geri dönemiyorum. Çünkü Romanya'dayım. İlk başta Türkiye'deki gazeteciler bana saldırdı. Çünkü ligdeki tek yabancı teknik direktör benim.

"Sözleşmem bozulursa büyük para kaybedeceğim"

Ben bu zor günlerde ailemin yanında olmak istedim ve devam eden sözleşmem var. Bu sözleşmem bozulursa büyük para kaybedeceğim. Umarım bir yol bulunur. Ben çalışmak istiyorum. Gerekli tüm belgeleri kulübüme gönderdim. Burada da aynı şekilde. Umarım kısa süre içinde çözülür. 

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