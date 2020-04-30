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Türkiye'den Fransa'nın Orne bölgesine tıbbi yardım

TÜRKİYE'den müttefik ve dost ülkelere yapılan yardımlar devam ediyor. Covid-19 salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere Fransa'nın Orne bölgesine tıbbi yardım malzemesi gönderildi.

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Covid-19 salgınıyla mücadele için Türkiye'den tıbbi yardım talebinde bulunan Orne Bölge Senatörü Nathalie Goulet, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde, Büyükelçi İsmail Hakkı Musa'dan, Türkiye'den gönderilen 500 tıbbi elbise ve 20 bin maske teslim aldı.

Polis ve jandarmalara dağıtılacak

Bu yardımlardan ötürü Türkiye'ye teşekkür eden Goulet, elbise ve maskelerin, bölgedeki sağlık çalışanları başta olmak üzere polis ve jandarmalara dağıtılacağını söyledi.

Türkiye'nin yardım eli, çok sayıda ülkenin yanı sıra Avrupa'da salgından en çok etkilenen İspanya ve İtalya'ya da uzanmıştı.

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