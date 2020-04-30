ABD'de koronavirüs 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla ayırdı

Koronavirüs (Covid-19) salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'de salgına yakalanan 73 yıldır evli olan Mary Kepler (92), Wilford Kepler (94) çift aynı gün içinde 6 saat arayla hayatını kaybetti. Torunları ise yaşlı çiftin son sözlünün ise "seni seviyorum" olduğunu belirtti.

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Küresel tehdit haline gelen ve Çin'in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyada can almaya devam ediyor.

Salgının merkez üssü haline geldiği ABD’de yaşayan ve 73 yıldır evli olan Mary Kepler (92), Wilford Kepler (94) çiftinde koronavirüs tespit edilmesinin ardından tedavi gördükleri Wisconsin Hastanesi’nde geçtiğimiz gün 6 saat arayla hayatlarını kaybetti.

Son sözleri "seni seviyorum" oldu

Tedavi süresince aynı odada kalan Kepler çiftinin torunu Natalie Lameka, hasta çiftin el ele tutuştuğunu ve ölmeden önce son kez birbirlerine “seni seviyorum” dediklerini belirtti. Yaşlı çiftin torunu Lameka “ Tedavi süresince birlikte oldukları için minnettardık. Onlar birlikte olduklarının farkındaydılar" dedi. Aile yakınları ise çiftin nasıl enfekte olduğunu bilmediklerini söyledi.