Feghouli: Fenerbahçe'ye futbol dersi verdik

Galatasaraylı Sofiane Feghouli, 20 yıl sonra Fenerbahçe deplasmanında galip gelerek psikolojik savaşı kazandıklarını söyledi.

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Koronavirüs salgını nedeniyle çalışmalarını evde ailesiyle birlikte sürdüren Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, muhabirimiz Metin Karabaş’ın sorularını yanıtladı. Tecrübeli futbolcu, karantina günlerinden ligin kalanına, kariyer planlamasından unutamadığı maçlara kadar her şeyi samimiyetle anlattı. İşte Feghouli’nin gündem yaratacak sözleri:

‘Ani şekilde ara verince...’

“Lige ani bir şekilde ara verdiğimiz için şampiyonluk konusunda bir şey söylemem çok zor. Eğer şampiyonluk yolunda mücadeleye devam etseydik, net bir şekilde favori olduğumuzu söylerdim ancak burada durum tamamen farklı. Ne kadar süre boyunca fiziksel hazırlık yapabileceğiz? Hazırlık maçı yapabilecek miyiz? Yaparsak kaç tane olacak? Haftada bir mi yoksa iki maç mı yapacağız? Taraftarlarımız olacak mı, olmayacak mı? Emin olduğum tek şey; iki yıl üst üste şampiyonluk yaşayan tecrübeli bir oyuncu grubuna, güvenilir değerlere ve kazanmak için taktiksel anlamda ne yapılması gerektiğini çok iyi bilen Fatih Terim hocamıza sahibiz. Bunlar bizim avantajlarımız.”

‘Biraz zamana ihtiyaç olacak’

“Lige tekrar başlamadan önce biraz zamana ihtiyacımız olacak. Uzun bir süre boyunca ara verdiğimiz için vücudumuzun belirli bir fiziksel hazırlık sürecine ihtiyacı var. Bu hazırlık süreci, sakatlıkların önlenmesi için çok önemli. İlgili makamların vereceği talimatlar doğrultusunda, ilerlemeye devam edeceğiz.”

‘Beşiktaş maçında ortam iyi değildi’

“Beşiktaş’a karşı evimizde oynadığımız seyircisiz maçtaki ortam tabii ki güzel değildi. Hangi oyuncu için olursa olsun, bu koşullar altında oynamanın zor olduğunu düşünüyorum. Keyif almak ve tam konsantre olabilmek için taraftarlara, onların sağladığı adrenaline ihtiyacım var. Yani kısacası taraftarların olmadığı bir maçta futbol ruhunu yitiriyor. İlgili kişiler aralarında derinlemesine düşünüp karar alacaklardır. Bu konuda sağlık çalışanlarının en iyi tavsiyeleri vereceklerini düşünüyorum. Federasyon da oyuncuları ve taraftarları korumak adına en iyisini yapacaktır. Taraftarların gelmemesi gerekiyorsa, maçları seyircisiz de oynayabiliriz. Bu durumu Türk halkının iyiliği için kabul etmemiz gerekir.”

"Ramazan ayında Allah'a yakınım"

“Kutsal ay olan Ramazan’da Allah’a daha çok yakın olmaya ve onun yolundan giderek daha iyi bir insan olmaya çalışıyorum. En çok eksikliğini hissettiğim şey, taraftarlarımızın önünde, tutkum olan futbolu oynamak. Ta bii her şerde bir hayır vardır. Şu anda eşim ve çocuklarımla beraber daha çok zaman geçirebiliyorum. Özellikle çocuklarıma, gelecekte onların iyi birer insan olmasını sağlayacak eğitimler, öğütler vermeye çalışıyorum.”

"Kazanmayı bilen bir grup oluştu"

“İnşallah gelecek sezon da bu takımın renkleri için mücadele eden oyuncuları arasında yer alacağım. Ligde lider olarak devam etmek ve bir sürü kupa kazanmak istiyorum. Zaman içerisinde nasıl kazanacağını bilen bir oyuncu topluluğu oluştu ve bu oyuncular oldukça tecrübe kazandılar. Takımın bu seviyeye gelmesinde hocamızın yardımları, bize sağladığı motivasyon ve beceriler çok fazla. Bir takım içerisinde başarı sağlamak için istikrarın önemli bir konu olduğunu düşünüyorum.”