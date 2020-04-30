HABER /  YEREL
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var
ADV En özel anneler günü hediyeleri

İstanbul'da mühürlü kafede sanal tombala oynayanlara ceza

İSTANBUL Esenyurt’ta daha önceden mühürlenen bir kafeye girerek sanal tombala oynayan 10 kişi ile içeride bulunan 2’si kadın 3 kişiye  para cezaları kesildi.

Abone ol

Esenyurt Devriye Ekipler Büro Amirliği’ne bağlı ekipler dün saat 23.25’te Talatpaşa Mahallesi 1045’inci Sokak’ta bulunan kafeye baskın düzenledi.

1 kişinin 5 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi

Polisler, iş yerinde bilgisayar üzerinden  sanal tombala oynayan 10 kişi olduğunu belirledi. Bu kişilere kumar oynamak suçundan para cezası kesildi. Ayrıca içerideki 2’si kadın 3 kişi le tombala oynayan 10 kişiye Umum Hıfzısıhha Kanunu’na muhalefet suçundan 3 bin 150’şer TL idari para cezası uygulandı. İçeridekilerden 1 kişi hakkında 5 yıl hapis cezası kesinleştiği için arandığı ortaya çıktı. İşletme sorumlusu Fuat Ş. iş yeri ruhsatını ibraz edemeyince Esenyurt Belediyesi Zabıta ekiplerine bilgi verildi. Bu işyerinin daha önce de mühürlendiği ortaya çıkınca ‘Mühür fekki’ suçundan da işlem yapıldı. Fuat Ş. gerekli işlemler için Esenyurt Polis Merkezi Amirliği’ne  teslim edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Son depremler Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde oldu
Filistin'e de tıbbı yardım gönderiliyor! Cumhurbaşkanlığı duyurdu
Nagehan Alçı'dan bomba etkili yazı: Ahmet Altan meselesi o kadar trajik ki…
Adil Karaismailoğlu duyurdu! Yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya konuldu
'Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak' AK Parti yöneticisi açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 8.2'den 7.4'e düşürdü
ÖNCEKİ HABERLER
Emre Belözoğlu futbolu ne zaman bırakacak
Yeni nesil Android casus yazılımı: Eventbot
Ramazan'da oruçlu iken karı kocanın ilişkiye girmesi orucu bozar mı?
İzmir'de televizyonu çalınan esnaf: Keşke ihtiyacı olduğunu söyleseydi
1 Mayıs mesajları resimli 2020 kısa 1 Mayıs İşçi Bayramı sözleri
ABD'de 73 yıllık evli çift koronavirüsten öldü son sözleri 'Seni seviyorum' oldu
Yorumlar