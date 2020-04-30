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Barış Pınarı bölgesine sızmak isteyen teröristler etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de Barış Pınarı bölgesine sızmak isteyen 4 teröristin operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine ilişkin sıcak bir gelişmeyi duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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