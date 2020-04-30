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İzmir'de televizyonu çalınan esnaf: Keşke ihtiyacı olduğunu söyleseydi

İZMİR'de iş yerinden televizyonu çalınan Ahmet Çalımlı (35), "Keşke gelip ihtiyacı olduğunu söyleseydi. Elimizden geldiğince mağduriyetini karşılamaya çalışırdık" dedi. Yakalanan şüphelinin ise savcılığa sevk edilmesinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi. 

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Olay, perşembe günü saat 03.00 sıralarında, Bornova ilçesi Altındağ semtinde bulunan börekçi dükkanında meydana geldi. Hırsızlık yapmak için dükkana giren kimliği belirsiz kişi, duvara sabitlenen televizyonu çaldı. Sabah geldiğinde televizyonu göremeyen iş yeri sahibi Ahmet Çalımlı, durumu polise bildirince hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hırsızlık anları kameralara yakalanmıştı

Öte yandan hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde, yüzü kapalı halde dükkanın kapısını zorlayıp, açtıktan sonra içeri giren hırsızın, duvardaki televizyonu yerinden sökerek, kaçtığı görülüyor.

"Çalmasına gerek yoktu"

Dükkan sahibi Ahmet Çalımlı, "23 Nisan'da resmi tatil olduğu için sabah dükkanı kontrol etmeye geldiğimde kapının açık, asma tavanın yerde olduğunu gördüm. Böyle olunca hemen durumu polise bildirdim. Onlar da gelip incelemelerde bulundu. Kamera görüntülerinde şüphelinin yüzü net bir şekilde görünüyordu. Biz de araştırmaya başladık ve şüphelendiğimiz kişileri yine polise bildirdik. Olayla ilgili bir gözaltı kararı vardı ancak şüpheli, savcılığa sevk edilmesine rağmen serbest bırakıldı. Yaklaşık 5 bin lira zararım var" dedi.

"Keşke ihtiyacı olduğunu söyleseydi"

Televizyonunu çalan kişiye de seslenen Çalımlı, "Buradaki esnaf olarak bu hırsızlık olaylarıyla sıkça karşılaşıyoruz. Ne yazık ki önüne geçilemiyor. Bunun dışında herkes evde kalırken biz fırınlar olarak gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bunun bizim başımıza gelmesine de ayrıca üzüldüm. Eğer ihtiyacı varsa keşke gelip bize söyleseydi. Elimizden geldiğince onun mağduriyetini gidermeye çalışırdık. Sadece ben değil bu çevrede tüm esnaf yardımcı olurdu. Televizyonu çalmasına gerek yoktu" ifadelerini kullandı.

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