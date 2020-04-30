Son depremler Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde oldu

ELAZIĞ 'ın Sivrice ilçesinden bir son dakika deprem haberi geldi. Sivrice'den gelen son dakikaya göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.45'te Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, yaklaşık 12,5 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Adıyaman ve Malatya'da da hissedildi

Deprem Adıyaman ve Malatya'da da hissedildi.Depremde herhangi bir mal ve can kaybının olup olmadığı bilinmiyor.

Bir deprem daha meydana geldi

Bugün saat 11.21'de Elazığ'da 3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.