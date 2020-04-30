Son depremler Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde oldu
ELAZIĞ 'ın Sivrice ilçesinden bir son dakika deprem haberi geldi. Sivrice'den gelen son dakikaya göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.45'te Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, yaklaşık 12,5 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Adıyaman ve Malatya'da da hissedildi
Deprem Adıyaman ve Malatya'da da hissedildi.Depremde herhangi bir mal ve can kaybının olup olmadığı bilinmiyor.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 30, 2020
Büyüklük : 4.2 (ML)
Yer : Sivrice (Elazig)
Tarih-Saat : 30.04.2020, 11:45:34 TSİ
Enlem : 38.4078 N
Boylam : 39.1910 E
Derinlik : 12.55 km
Detay : https://t.co/n5yMvKBFeF@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bir deprem daha meydana geldi
Bugün saat 11.21'de Elazığ'da 3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.