Özkan Uğur ne kanseri MFÖ Özkan Uğur hastalığı nedir?

MFÖ grubu üyerinden olan Özkan Uğur 2013 yılından beri lenf kanseriyle mücadele ediyordu. Bir süre tedavi gören Özkan Uğur'un hastalığı yeniden nüksedince kanser tedavisine başladı. Peki Özkan Uğur'un hastalığı nedir, Özkan Uğur kaç yaşında?

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Özkan Uğur şu sıralar lenf kanseriyle mücadele ediyor. Tedavi gördüğünü ve sürecin olumlu ilerlediğini belirten Özkan Uğur, sevenlerine son haberleri verdi. Peki MFÖ grubunun üyelerinden olan Özkan Uğur kimdir, kaç yaşında?

2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavisi görmeye başlayan MFÖ grubunun solistlerinden Özkan Uğur, Instagram hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi:

“TEDAVİ SÜRECİM OLUMLU GİDİYOR”

“Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah.

ÖZKAN UĞUR'UN MFÖ YILLAR

1980'lerin başında Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ünlü isimlerinde arkasında çalıp para biriktirdiler. Bu sırada Ferhan Şensoy'un "Şahları da Vururlar" tiyatrosunda oynayarak tiyaroya da ilk adımını attılar. 1984'te ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız ile şöhreti yakaladılar.

1985'te Diday Diday Day ve 1988'de Sufi şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye'yi Eurovizyon'da temsil etmiştir.Özkan Uğur, MFÖ'de bas gitar çalarken aynı anda inanılmaz zor derecedeki vokalleri tenor ses rengi ile başarıyla icra etmektedir. Ayrıca sanatçının hiçbir anlama gelmeyen sözlerle yaptığı şarkılar bulunmaktadır.

Yayınladıkları birçok şarkı da besteciliğiyle dikkat çekti. "Lay Lili Lili Lay", "Mecburen", "No Problem", "New York Sokaklarında" gibi şarkıların bestesinde yer almış, "Hep Aynı" şarkısının bas performansıyla dikkat çekmiştir. "Bazen", "Amanın Aman", "O Neydi O" gibi bestelerinin vokalinde de yer almıştır. "Ali Desidero" ve "İdare Edip Gidiyoruz" şarkılarında ses rengini değiştirerek vokalle düet yapmıştır.