Antalya'da ATM hırsızlığını denedi marketten içki çalıp koronavirüsü bahane etti

ANTALYA'da, bir banka ATM'sinden para çeken iki kadına kapkaç girişiminde bulunan, bir marketten de 2 şişe içki çalan K.T. (40), polis tarafından yakalandı. K.T. ifadesinde, "Koranavirüs nedeniyle iş bulamadım. Bu yüzden hırsızlık yaptım" dedi.

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Olay, 24 Nisan günü sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde bulunan bir banka şubesi önünde meydana geldi. Banka ATM'sinden para çeken bir kadını takibe alan K.T., içinde 1200 lira bulunan çantasını kapkaç yöntemiyle çalmak istedi.Kadının karşılık vermesi üzerine paniğe kapılan K.T., olay yerinden kaçtı.

Bu kez başka bir banka ATM'si önünde bekleyen K.T, yine para çeken bir kadının 800 lirasını aynı yöntemle çalmak istedi. Kadının direnmesi üzerine yine olay yerinden kaçtı.

"Koronavirüs nedeniyle iş bulamadım.."

Kapkaç girişimlerinden sonuç alamayan K.T., bu kez girdiği market sahibini oyalayıp, 2 şişe içkiyi alıp kaçtı. Şikayetler üzerine soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, K.T.'yi Kepez ilçesinde saklandığı evde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen K.T., polise verdiği ifadesinde, "Koranavirüs hastalığı nedeniyle iş bulamadım. Bu yüzden hırsızlık yaptım" dedi.

K.T., ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.