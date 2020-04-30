 Canan Kaftancıoğlu'ndan büyük sorumsuzluk! Korona tedbirlerini hiçe saydılar

Türkiye koronavirüsten kurtulmak için elinden gelen her şeyi yaparken CHP'liler koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun öncülüğünde Taksim'e giden CHP'liler, açtıkları pankartla 1 Mayıs'ı kutladı.

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Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde birçok önlem alındı.Vaka sayısının artış hızı düşüşe geçse de Sağlık Bakanlığı, sosyal mesafe kuralına uyulmasının önemine dikkat çekiyor.

1 Mayıs'ı kutlama zamanı mı

Ölümcül virüs, dünyada birçok ülkede 1 Mayıs kutlamalarının ertelenmesine neden olurken CHP'de durum farklı.Koronavirüse aldırış etmeyen CHP'liler, Taksim'e çıktı.CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun öncülüğünde Taksim'e giden CHP'liler, açtıkları pankartla 1 Mayıs'ı kutladı.

Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakıldı

Ardından 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler için Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakıldı.

Bir de doktor olacaksın

Doktor olmasına rağmen sosyal mesafe kuralını hiçe sayan Canan Kaftancıoğlu'na, tepkiler yükselmeye başladı.

Canan Kaftancıoğlu ifade verdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk’taki evinin fotoğrafının çekilmesiyle ilgili talimatı partinin verdiğini söyleyen ve hakkında soruşturma başlatılan Kaftancıoğlu, yaklaşık 1 buçuk saat süren ifade işleminin ardından adliyeden ayrıldı.