Alman televizyon kanalı Die Welt'ten yaz tatili önerisi: Türkiye'ye gidebilirsiniz

15 Haziran'a kadar yurt dışına seyahat kısıtlaması olan Almanya'da Die Welt kanalı; Alman vatandaşlara, tatile gitmeleri için Türkiyeyi önerdi.

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Die Welt, yayınladığı programda Avrupa'daki önemli tatil rotalarını inceledi.

İtalya, İspanya, Fransa gibi, özellikle yabancı turistler için popüler olan tatil noktalarının büyük bir risk taşıdığını söyleyen Welt, bu ülkelerde bu sezon, sadece yerli turizm yapılabileceğini kaydetti. Fransa'nın, ancak yıl sonunda turizm faaliyetlerini yeniden başlatabileceğini vurgulayan Welt, İtalya'nın ise tamamen ihtimal dışı kaldığını söyledi.

Tartışılan pleksiglastan bölmeleri

Yaz tatili için biraz gerçek dışı önlemlerin konuşulduğu İtalya'da tartışılan pleksiglastan bölmelerin olduğu plajlar, maskeler, plaj görevlileri gibi seçeneklerin ise mümkün olmadığının altı çizildi.

Türkiye tercih edilebilir

Türkiye'yi seyahat koşullarında olumlu yönleriyle öne çıkan ülke olarak nitelendiren kanal, ülkede görülen vaka sayıları düşmesiyle ülkenin, bu sezonda da tercih edileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

"Temiz seyahat sertifikaları" vurgusu

Türkiye'nin, koronavirüsle mücadelede olumlu adımların attığını vurgulayan Welt, tatil bölgelerinde temiz seyahat sertifikalarına sahip denetlenebilir merkezlerin olduğunu vurguladı.