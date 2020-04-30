Bursa'da sokağa çıkma yasağı öncesi su kuyruğu 20 litresi 2 buçuk lira
BURSA’da, 3 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi ve ramazan dolayısıyla, su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar kaynak suyunun başında otomobilleriyle uzun kuyruklar oluşturdu. Önceki gün gelip su alamayan bile oldu..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla 31 kentte 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 00.00'a kadar sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 31 kentin içerisinde bulunan Bursalılar, yasak öncesi su ihtiyacını karşılamak için Uludağ'ın zirvesinden gelen kaynak suyuna akın etti..
17
Yıldırım ilçesi, Hamamlıkızık'taki bir su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden bidonlarla su doldurmak isteyenler Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu.
27
Sularını Uludağ'ın eteklerinden gelen içme suyundan almak isteyenler, yaklaşık 1 saat sıra bekledi.
37
Doğal sudan doldurmak isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk drone ile havadan görüntülendi.
47