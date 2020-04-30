Bursa'da sokağa çıkma yasağı öncesi su kuyruğu 20 litresi 2 buçuk lira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla 31 kentte 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 00.00'a kadar sokağa çıkma yasağı getirilmişti. 31 kentin içerisinde bulunan Bursalılar, yasak öncesi su ihtiyacını karşılamak için Uludağ'ın zirvesinden gelen kaynak suyuna akın etti..