4. ayın sonunda soğan ihracatına izin çıktı! Tarım ve Orman Bakanlığı şartları

Ocak ayından bu yana fiili olarak yasaklanan soğan ihracatı kontrollü olacak şekilde yeniden açılıyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihracatçı birliklere gönderdiği yazıda soğan ihracatı ile ilgili ocak ayından bu yana fiili olarak yasaklanan soğan ihracatının, yeni hasat ve fiyatların 1 liranın altına düşmesiyle oluşan arz fazlasını önlemek için ihracatçı başına 250 tonu geçmeyecek şekilde yapılacağını belirtti.

Şartlar şöyle sıralandı:

Müracaatların firma başına toplamda 250 tonu geçmemek üzere alınması,

İhracat ön izin belgesinin ihraç edilecek her bir parti için ve 20 gün geçerli olduğu konusunda başvuru sahiplerinin bilgilendirilerek müracaatlarının alınması,

Alınan müracaatların değerlendirilmek üzere Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne bildirilmesi,

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü onayına istinaden İl müdürlüklerince düzenlenecek Ön İzin Belgesi'nin belgede belirtilen çıkış gümrüğüne ve Bitki Sağlık Sertifikası düzenleyecek olan Zirai Karantina Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerekiyor.

Üreticide 90 kuruş olan soğan tüketici de 5 lira

Antakya ve Adana'da soğan hasadının başlamasından sonra üreticide soğan fiyatı tarla teslimi kilosu 1 lira civarındaydı. Bugünlerde 90 kuruştan alıcı buluyor. Tüketicide ise kuru soğan 5-6 liraya satılıyor.

İhracat izni ile üreticinin rahatlaması bekleniyor. Ancak tüketici fiyatının daha da artmaması için bakanlığın gerekli denetimleri yapması gerekiyor.