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Fransa'da şampiyon PSG ilan edildi

Fransa basını, PSG'nin şampiyon ilan edildiğini duyurdu. 28. haftaya bir maç eksikle ve en yakın takipçisine 12 puan fark atarak giren başkent ekibi, karar resmiyet kazandığı takdirde toplamda 9. kez şampiyon olacak.

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Fransa'da Eylül ayına kadar tüm sportif organizasyonlarıyla birlikte futbol sezonu da iptal edildi. Corona virüs nedeniyle ara verilmeden önce 28. haftada bir maç eksiği olmasına karşın en yakın rakibi Marsilya'ya 12 puan fark atan PSG'nin şampiyon ilan edildiği bildirildi. 

Henüz resmiyete kavuşmadı
Fransa Ligi yönetimi henüz resmi açıklama yapmasa da önde gelen spor gazetesi L'Equipe, PSG'nin 2019-2020 sezonunun şampiyonu ilan edildiğini duyurdu. Karar resmiyete kavuşursa Fransa'da şampiyon ve küme düşen takımlar 28. haftadaki puan durumuna göre belirlenecek.

Marsilya ve Rennes Şampiyonlar Ligi'ne
İkinci Marsilya ve üçüncü Rennes Şampiyonlar Ligi vizesi alacak. Avrupa Ligi'ne Lille, Reims ve Nice katılacak. Lyon'un Avrupa kupalarının dışında kalacağı Fransa'da son iki sırada yer alan Amiens ve Toulouse ise küme düşecek.

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