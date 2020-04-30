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İsveçli yetkililerden koronavirüs önlemi! Parklara 'gübre' döküyor

İSVEÇ’te, büyük kalabalıkların bir araya gelmesinden endişelenen yetkililer, çareyi parklara ‘gübre serpmekte’ buldu.

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İsveç’in üniversite yerleşimi olarak bilinen Lund kentinde, salgına rağmen binlerce insanın 30 Nisan’da kutlanan Walpurgis Gecesi nedeniyle bir araya gelmesini önlemek için yetkililer parklara ‘tavuk gübresi’ döküyor.

"Merkez üssü olabilir"

Belediye Meclisi Çevre Komitesi Başkanı Gustav Lundblad, “Lund o gece koronavirüsün yayılması için çok iyi bir merkez üssü haline gelebilir. Dolayısıyla bunu iyi bir girişim olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Çimenlikleri de gübreleme fırsatını yakalayacağız"

Sydsvenskan gazetesine konuşan Lundblad, açıklamasını şöyle sürdürdü: Çimenlikleri gübreleme fırsatını yakalamış olacağız hem de aynı zamanda bir hayli kötü kokacak yani parkta oturmak ve bira içmek pek de hoş olmayacak. Kokunun parklarla sınırlı kalmaması gibi bir riskin bulunduğunu kabul ediyorum.

Sonuçta bunlar tavuk dışkısı. Şehrin geri kalanının kokusuz olacağı konusunda garanti veremem ama burada asıl nokta insanları parklardan uzak tutmak.

Salgınla farklı mücadele!

Salgına karşı daha hafif bir yaklaşım benimseyen İsveç, pek çok Avrupa ülkesinin aksine karantina kararı almadı. Bunun yerine sosyal mesafeye dikkat edilmesi, gereksiz seyahatten kaçınılması, evden çalışılması çağrısında bulundu. Ülkedeki restoranlar, spor salonları ve marketler de açık tutuluyor.

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