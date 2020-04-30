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92 yaşında Kovid-19 tedavisi tamamlanan Nurettin dede alkışlarla taburcu edildi

Anadolu Ajansı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavileri tamamlanan 92 ve 46 yaşındaki hastalar, alkışlarla evlerine gönderildi.

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Alaşehir Devlet Hastanesine yaklaşık 3 hafta önce ateş ve öksürük şikayetiyle başvuran 92 yaşındaki Nurettin Durak'ın yapılan test sonucunda Kovid-19 olduğu tespit edildi.

Durak, 18 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Yapılan son testlerin de negatif çıkmasıyla birlikte Nurettin Durak, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu edildi.

Durak, "Allah razı olsun bana çok iyi baktılar. Devlet büyüklerimize, doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kronik rahatsızlığına rağmen hastalığı yendi

Yeni tip koronavirüse yakalanan kronik MS hastası 46 yaşındaki Hatice Aktürk'ün de tedavisi tamamlandı.

Doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edilen Hatice Aktürk, "Allah'a çok şükür sağlığıma kavuştum. Doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarından, çok memnunum. İyiyim, vücudumu çok dirençli hissediyorum. Hastaneye 18 gün önce gelmiştim, sağlığıma kavuştum çıkıyorum." dedi.

Alaşehir Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Okan Selendili, hastalıkla iyi mücadele verdiklerini belirterek, vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

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