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Kağıthane'de intihar girişimindeki genci polis ikna etti

İSTANBUL Kağıthane'de inşaat halindeki binanın 7'nci katına çıkıp aşağı sarkan Ö.Ç, vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri genci ikna edip intihardan vazgeçirdi.

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Olay, Kağıthane, Anadolu Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Polis ikna için yarım saat uğraştı

Yapımı süren bir binanın 7'nci katında aşağıya doğru yarım sarkmış bir kişiyi gören vatandaşlar, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. İhbar üzerine olay yerine kişinin atlama ihtimali üzerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken polis ekipleri kişiyi ikna çalışmalarına başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından adı Ö.Ç. olarak belirlenen kişi, ikna edilerek aşağıya indirildi.

Polise bunalımda olduğunu söylediği öğrenilen Ö.Ç, polis gözetiminde sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

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