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Hatay'da çobanın bulduğu yaralı yılan kartalı tedaviye alındı

HATAY'da çoban Hüseyin Asan tarafından yaralı halde bulunan yılan kartalı, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Öte yandan yılan kartalının, saçmayla yaralandığı belirlendi.

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Hassa ilçesine bağlı Su Gediği Mahallesi'nde çobanlık yapan Hüseyin Asan, hayvanlarını otlatırken bir yılan kartalını yaralı halde buldu.

Tıbbi müdahale yapıldı

Asan, Kırıkhan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nü arayarak, kartalı yetkililere teslim etti. Yaralı hayvan daha sonra görevliler tarafından MKÜ Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinde ve kanatlarında saçma yaraları bulunduğu anlaşılan kartalın, cerrahi veterinerler tarafından dijital röntgeni çekildikten sonra tıbbi müdahalesi de yapıldı.

Doğal ortamına kavuşacak

MKÜ Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Veterinerlik Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Enes Altuğ, yılan kartalının tedavisinin devam ettiğini söyleyerek, ''Enfekte kırık bulunan kartalımıza antibiyotik ilaçlarımızı uyguladık. Bunlarla yarasının tedavi olmasını bekliyoruz. İyileştikten sonra kırık ameliyatını gerçekleştirip, fizik tedavisi ve rehabilitasyonunu yaptıktan sonra doğal ortamına kavuşturmayı ümit ediyorum. Yılan kartalı, baykuşa benzer yuvarlak başı ve parlak sarı gözleri ile dikkat çekiyor. Genellikle yılan gibi sürüngenlerle besleniyor" dedi.

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