CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu savcılığa ifade verdi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanıp yayınlanması soruşturması kapsamında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu savcılıkta ifade verdi. Cumhuriyet gazetesi çalışanı 4 gazeteci ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veriyor...

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığının, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah adresi ve fotoğrafının paylaşıldığı yayınlar nedeniyle "terör örgütlerine hedef göstermek" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Altun'un konutunun fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili Anadolu Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bugün bir buçuk saat ifade verdi. Cumhuriyet gazetesinden 4 kişi ise ifade için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili olarak, "Suçu ve suçluyu övme" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme" suçlarından İstanbul Anadolu Başsavcılığı'nca hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Öğle saatlerinde avukatları ile birlikte Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na giden geldi. Kaftancıoğlu, soruşturmayı yürüten Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ahmet Aslan'a ifade verdi. Kaftancıoğlu, yaklaşık 1.5 saat süren ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

Cumhuriyet çalışanı 4 gazeteci ifadeye çağrıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğralanıp yayınlanmasıyla ilgili olarak, başka bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet gazetesinin Yazı İşleri Müdürü İpek Özbey, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş, muhabir Hazal Ocak ve foto muhabiri Vedat Arık'ı arayarak soruşturma kapsamında ifade vermeleri için emniyete çağırdı.

Cumhuriyet çalışanları ifade veriyor

Avukatlarıyla birlikte Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne gelen Özbey, Büyüktaş, Ocak ve Arık'ın ifade işlemlerine başlandı. Cumhuriyet çalışanlarının ifade işlemleri devam ediyor.