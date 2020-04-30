ABD'de cesetler çürümeye terk edildi! Şok görüntüler ortaya çıktı

Donduruculu bir kamyona taşındı: Yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarında sağlık çalışanlarının tulumlarına benzeyen koruyucu elbiseler giyen bazı kişiler, cesetleri, daha sonra olay yerine gönderilen donduruculu bir kamyona taşıdı. ABD’de cenaze evlerinin herhangi bir enfeksiyona neden olmaması için cesetleri gömülmeden veya yakılmadan önce güvenli şartlarda muhafaza etmesi gerekiyor.