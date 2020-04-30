ABD'de cesetler çürümeye terk edildi! Şok görüntüler ortaya çıktı
ABD’nin New York kentinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yoğunluk yaşayan bir cenaze evi, 50 cesedi dondurucusu olmayan kamyonetlerde çürümeye bıraktı.
ABD'nin New York kentindeki Brooklyn bölgesinde Sağlık Bakanlığı'nca "cenaze evi" olarak belirlenen The Andrew T Cleckley isimli işletme, yaklaşık 50 cesedi kiraladığı dondurucu özelliği bulunmayan kamyonetlere yerleştirdi.
Cenaze evi mühürlendi ve soruşturma başlatıldı: Kamyonetlerden yükselen ceset kokusunun etrafa yayılması üzerine, mahalle sakinleri durumu New York Polis Departmanı'na ihbar etti. Olay yerine giden polis ekipleri, cesetleri güvenli koşullarda muhafaza etmediği gerekçesiyle cenaze evini mühürledi ve soruşturma başlattı.
Donduruculu bir kamyona taşındı: Yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarında sağlık çalışanlarının tulumlarına benzeyen koruyucu elbiseler giyen bazı kişiler, cesetleri, daha sonra olay yerine gönderilen donduruculu bir kamyona taşıdı. ABD’de cenaze evlerinin herhangi bir enfeksiyona neden olmaması için cesetleri gömülmeden veya yakılmadan önce güvenli şartlarda muhafaza etmesi gerekiyor.
Ölü sayısı 18 bini geçmiş durumda: ABD’de bugüne kadar Covid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 60 bini, vaka sayısı bir milyonu aştı. New York'ta ise ölü sayısı 18 bini geçmiş durumda.