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Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'nin hakim ortağı oldu

Merkez Bankası (TCMB), Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak olarak hissedar olduğunu açıkladı.

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Merkez Bankasından yapılan açıklamada, TCMB'ye ödeme ve menkul kıymet mutabakat sistemlerinin kesintisiz işletimini sağlamak amacıyla sistemik öneme sahip kurulmuş veya kurulacak sistem işleticilerine hissedar olabilme yetkisi verildiği hatırlatıldı.

Sistemik öneme sahip

Açıklamada BKM'nin, Merkez Bankası'ndan aldığı izinler kapsamında faaliyet gösterdiği ve gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle Türkiye'nin ödeme sistemleri açısından sistemik öneme sahip bir sistem işleticisi olarak değerlendirildiği belirtildi.

Yenilikçi iş yapış yöntemleri

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: TCMB, ödemeler altyapısına ve yenilikçi iş yapış yöntemlerine ilişkin önemli geliştirme alanları belirlemiştir. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar açısından BKM'nin, mevcut durumda üstlendiği ve temel olarak kartlı ödemeler alanına odaklanan rollerine ilave olarak önemli görevler üstlenmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda TCMB, 6493 sayılı Kanun'un 8. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca BKM'ye hakim ortak olarak hissedar olmuştur.

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