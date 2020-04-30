Korona ile doğada tuhaf işler oluyor! Tilki denizde domuzlar kentte

Coronavirüs karantinaları küresel olarak vahşi hayvanlara kendilerini gösterebilmesi için nadir bir fırsat verdi. Kentsel bölgelerdeki hayvanlar, boşaltılmış sokakları ve yeni su yollarını keşfediyor. Corona virüs pandemisinden kaynaklanan endüstri faaliyetlerinin kısıtlanması ve insan aktivitelerinin yokluğu hayvanlara şehirlerin daha derinine inme ve uzun süre kalma güvenini vermiş gibi görünüyor.