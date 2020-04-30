Korona ile doğada tuhaf işler oluyor! Tilki denizde domuzlar kentte
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında dünyanın dört bir yanında uygulanan karantinalar nedeniyle, kara, deniz ve havada vahşi yaşam yeniden hayat buldu. ABD’de, Türkiye'de, İsrail'de, Şili gibi birçok ülkede hayvanlar gün yüzüne çıktı.
Coronavirüs karantinaları küresel olarak vahşi hayvanlara kendilerini gösterebilmesi için nadir bir fırsat verdi. Kentsel bölgelerdeki hayvanlar, boşaltılmış sokakları ve yeni su yollarını keşfediyor. Corona virüs pandemisinden kaynaklanan endüstri faaliyetlerinin kısıtlanması ve insan aktivitelerinin yokluğu hayvanlara şehirlerin daha derinine inme ve uzun süre kalma güvenini vermiş gibi görünüyor.
Hayvanların bir kısmı ise doğa rezervlerine ve parklara yakın olmaktan hoşlanıyor. Bununla birlikte bazı yetkililer, turistler uzaktayken vahşi yaşamda yüksek bir hareketlenme olduğunu belirtiyor.
"İstanbul Boğazı'nda Yunuslar": Dünyanın en işlek deniz rotalarında biri olan İstanbul Boğazı’nda büyük tankerlerin, kargo gemilerinin ve yolcu gemilerinin geçişinin sınırlandırılmasıyla denizler yunuslara kaldı. Bankların yakınında yüzen hayvanların görüntüleri şehre ne kadar yakın olduklarını gösteriyor.
AFP'ye konuşan ve geçmişte yunusları fotoğraflayan bir gemi gözlemcisi, "kıyı şeridindeki kontrolsüz balıkçıların faaliyet geçici olarak durduğundan yunuslar suyun kenarına yaklaşıyor " ifadelerini kullandı.