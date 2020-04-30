CHP'li Engin Özkoç ile Savcı Sayan'ın maske polemiğinde çok ağır sözler

AĞRI Belediye Başkanı Savcı Sayan, koronavirüs nedeniyle Belediyesi bünyesinde ürettikleri maskeleri ABD Başkanı Trump ve Hollywood yıldızlarına posta yoluyla göndereceğini açıklamasının ardından CHP’li Engin Özkoç'un 'saray zibidileri' eleştirisine, Sayan'dan "belediyenin veterinerlik birimi seninle ilgilenecek" yanıtı geldi.

Abone ol

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye’de de ortaya çıkmasının ardından maske üretimi yapmaya başlayan Ağrı Belediyesi, ürettikleri maskelerden Amerika Devlet Başkanı ve 370 Hollywood yıldızına gönderecek.

Maske kutularına İngilizce mektup konuldu

Maske göndereceği ünlüler arasında Kim Kardashian, Jennifer Lopez gibi ünlülerin de bulunduğu söyleyen Belediye Başkanı Savcı Sayan, gönderecekleri maske kutularının içine her isme özel olarak İngilizce mektup koyduklarını belirterek korona virüs ile mücadelede Ağrı Belediyesi olarak yanlarında olduğunu söyledi.

CHP'li Özkoç: "Saray zibidileri şov yapıyor maskeniz düşene kadar peşinizdeyiz!"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Ağrı Belediyesini çok sert sözlerle hedef aldı. Özkoç, Twitter sayfasından “İşleri güçleri şov, yalan dolan... Bunlara ancak çevrelerindeki birkaç saf inanır... Halk beş kuruşsuz, maskesiz sokakta feryat ediyor. Saray zibidileri şov yapıyor. Maskeniz düşene kadar peşinizdeyiz!” ifadelerine yer verdi.

Savcı Sayan: "Belediyenin veterinerlik birimi seninle ilgilenecek"

Sosyal medya hesabından Özkoç’a cevap veren Başkan Sayan “Anlaşılan son yediği yumruklardan çok kötü etkilenmiş.. Muhatabım değilsin maske veya aşı ihtiyacin varsa talimat verdim belediyenin veterinerlik birimi seninle ilgilenecek... CHP’den ricam aşı bulununcaya kadar bu hastayı Adana sahra hastanesine bağlamaları” ifadelerini kullandı.