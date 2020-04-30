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ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var

Adana'da polisi alarma geçiren mezardan köpek ölüsü çıktı

ADANA'da boş bir arazide yeni kazılmış ve etrafı örülmüş mezar, polisi harekete geçirdi. Bomba veya silah saklanmış olabileceğini düşünen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alıp incelemesinin ardından mezarı açınca battaniyeye sarılı yavru köpek ölüsüne rastlandı.

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Olay, Seyhan ilçesindeki Kıyıboyu Caddesi'nin yanında boş bir arazide meydana geldi. Bölgede 2 gün önce mezar kazan ve daha sonra etrafını taşlarla ören kimliği belirsiz 2 kişiyi gören Bilal Ateş, bugün de aynı kişileri mezarı sulamaya geldiklerini görünce polise haber verdi.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Toprağın altına bomba veya silah saklanmış olma ihtimalini de değerlendiren polis ekipleri, bomba arama köpeği 'Pilot'u da araziye getirdi. Pilot tarafından yapılan aramada olumsuzluğa rastlanmazken, olay yeri inceleme ekipleri de dedektör cihazla mezarı taradı.

Aramalardan sonuç elde edemeyen ekipler kazma ve kürek ile mezarı açınca, battaniyeye sarılı yavru köpek ölüsüyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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