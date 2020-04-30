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AK Parti'li Özhaseki'den Özgür Özel'e: Şapkasını alıp gidecek bir Cumhurbaşkanı yok

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Saray rejiminin sonu geliyor" diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yanıt verdi. Özhaseki, "Şapkasını alıp gidecek bir Cumhurbaşkanı ve yol arkadaşları yok. Eski Türkiye yok, bunu bilesiniz" ifadelerini kullandı.

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AK Parti'li Özhaseki, CHP'li Özgür Özel'in devlette liyakat üzerine yaptığı açıklamaları Twitter hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

"Vesayet özleminizi çok iyi biliyoruz"

Özhaseki, şunları söyledi: ​Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısını hazmedemeyip halkın özgür iradesiyle seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı'na ve şerefiyle namusuyla görevini yapan devlet memurlarına tehditler yağdıran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, vesayet özleminizi çok iyi biliyoruz.

Şapkasını alıp gidecek bir Cumhurbaşkanı ve yol arkadaşları da yok! Eski Türkiye yok! Bunu bilesiniz.

"Tehditlere pabuç bırakmayız"

15 Temmuz’da askeri kandırıp darbe yapmaya kalkışan zihniyet ile şimdi de devlet memurlarını korkutmaya çalışıp iş yaptırmamaya çalışan zihniyet aynı aklın ürünü. 15 Temmuz’da Aziz Milletimiz bu gibi tehditlere pabuç bırakmadı, bundan sonra bırakmaz.

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