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Esenyurt'ta kaçak koyun kestirip sattı zabıta el koydu

İSTANBUL Esenyurt'ta bir kişi, kamyonetle  getirdiği hiçbir denetimden geçmeyen koyunları, yol kenarındaki bir iş yerinin önündeki boşlukta kestirip satmaya başlayınca, ucuz et arayan vatandaşlar adeta kuyruk oluşturdu. İhbar üzerine bölgeye gelen yetkililer duruma el koydu.

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Örnek Mahallesi 1493 Sokak’ta bir kişi, Van’dan  kamyonet ile getirdiği  koyunları yol kenarında bir iş yerinin önündeki boşlukta anlaştığı kasap ile kestirmeye başladı.

Hijyenden uzak ortamda koyunların kesimine geçildi. Kasaplarda  60 lira olan et 40 liradan satılmaya başladı. Bunu duyan mahalleli kuyruk oluştururken Şikayet üzerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Yüzünde maske, elinde eldiven olmadan koyunları kesen kasabın, parçaladığı etlere el konuldu. Etleri alanlar ellerinde et dolu poşetlerle uzaklaştılar. Kamyonette kesilmek üzere bekleyen 10 koyunun küpesiz, hiçbir veterinerlik denetiminden geçmediği  belirlendi.

Koyunları kesen kasap ve koyunları getiren kişi, polis ve zabıta ekipleri tarafından Esenyurt Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’ne götürüldü. Hayvanlara el konulurken, kesilen etler zabıta ekip aracına konuldu.

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