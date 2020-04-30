Snapchat'ta tanıştığı genç şantaj yaptı, tecavüz etti ve dolandırdı

Sosyal medyada tuzağa düşen genç kızın hayatı karardı. Genç kız Snapchat'te tanıştığı gence önce kendi isteğiyle sonra şantajla uygunsuz fotoğraflarını gönderdi. Adam fotoğraflarla şantaj yapıp evine çağırdığı kıza tecavüz etti. Yetmedi bir de kızı dolandırdı...

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Snapchat isimli sosyal medya platformu üzerinden tanıştığı kişi genç bir kızın hayatını kararttı. Önce kendisine gönderdiği fotoğraflar üzerinden şantaj yaptığı 17 yaşındaki Elif K.'dan 21 yaşındaki Engincan T. daha sonra bu fotoğraflarla şantaj yapıp daha uygunsuz resimler istedi. Sonra da bu resimleri kullanarak kızı evine götürüp tecavüz etti. Engincan T., daha sonra da genç kızı dolandırdı. Genç kız tüm bunlardan sora soluğu savcılıkta aldı. Şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Uygunsuz fotoğraflar istedi ve kız da kendi isteğiyle gönderdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 17 yaşındaki mağdur Elif K.'nın 21 yaşındaki şüpheli Engincan T. ile Snapchat isimli sosyal medya platformu üzerinden tanıştıkları, şüphelinin mağdur genç kızdan uygunsuz fotoğraflar istediği kaydedildi. Mağdurun da öncelikle kendi rızası ile mağdura bu şekilde fotoğraf gönderdiği anlatıldı.

Fotoğraflarla şantaj yapıp kızı evine çağırdı ve tecavüz etti

Bir süre sonra şüphelinin mağdur genç kızı şantajla evine gelmeye zorladığı, aksi halde fotoğraflarını yaymakla tehdit ettiği belirtildi. Bunun üzerine mağdurun ilk kez 2018 yılının Eylül ayında şüphelinin evine gittiği, şüphelinin mağdura burada cinsel istismarda bulunduğu kaydedildi.

Şantaj ve taciz sürekli hale geldi, tehditle para kopardı

İddianamede, şüpheli Engincan T.'nin bu eylemlerini birkaç kez daha değişik zamanlarda tekrarladığı, daha sonra şüphelinin mağdurun çıplak fotoğraflarını paylaşmayacağını söyleyerek karşılığında 100 lira para istediği, mağdurun farklı tarihlerde şüpheliye toplamda bin liranın üzerinde para gönderdiği, kendisine cinsel istismar ve şantajda bulunan şüpheliden şikâyetçi olduğu anlatıldı.

Herşeyi inkar etti! Parayı da borç almış

İddianamede şüphelinin savunmasına da yer verildi. Engincan T., Elif ile Snapchat'ten tanışarak arkadaş olduğunu, mağdurun rızası ile kendisine fotoğraflar gönderdiği, mağdurun isteğiyle evine geldiğini, bin lirayı da borç aldığını ileri sürdü. Mağdurun kendisini borçlarını ödeyemediği için şikayet ettiğini iddia etti.

'Suçtan kurtulmaya yönelik savunma'

İddianamede, şüphelinin suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik savunması yerine, kendi içerisinde tutarlı ve hayatın olağan akışına uygun olan mağdur anlatımlarına itibar edildiği, mağdur çocuk ile şüpheli arasında herhangi bir husumetin bulunmadığı, şeref ve namusu ilgilendiren bir konuda mağdurun şüpheliye iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden bulunmadığı, olayın mağdur çocuğun şüpheliye para gönderdiğine dair banka dekontlarının müşteki tarafından bulunması ile doğal bir şekilde ortaya çıktığı kaydedildi.

'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'şantaj' davası açıldı

Şüpheli Engincan T. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Şantaj' suçlarından cezalandırılması talep edildi. Şüpheli İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.