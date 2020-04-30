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İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında devam eden operasyonda 3 teröristin daha etkisiz hale getirilmesi ile son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7’ye yükseldiğini açıkladı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Kars Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince devam eden operasyonda 3 terörist daha etkisiz hale getirilmiş olup, son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7’ye yükselmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16, 1 adet Kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet Bixi, 1 adet Dragunov (Kanas) keskin nişancı tüfeği, 2 adet tabanca, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığınca bölgede devam eden operasyonlar tamamlanmıştır. Kasım 2019 tarihinde aynı bölgede etkisiz hale getirilen 3 teröristle birlikte Kars Kağızman kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütünün sözde Çemçe Grubu imha edilmiştir" denildi.

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