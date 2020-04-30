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Rusya'da vaka sayısı 100 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs vaka sayılarındaki artış sürüyor. Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezi, son vakalarla birlikte vaka sayısının 106 bin 498'e ulaştığını duyurdu.

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RUSYA'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 106 bin 498'e, ölenlerin sayısı 1073'e ulaştı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 7 bin 99 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 106 bin 498'e çıktı.

Ülkede 1333 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 11 bin 619, ölü sayısı ise 101 artarak 1073 oldu. 

Yeni vakaların yüzde 39,9'unun hastalık belirtisi taşımadığı kaydedildi.

Salgının etkisinin en çok hissedildiği Moskova'da vaka sayısı 3 bin 93 artarak 53 bin 739'a yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, yaklaşık 208 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu, 194 bini son 24 saatte olmak üzere bugüne kadar 3 milyon 400 binden fazla test yapıldığını açıkladı.

Rus ordusunda ve askeri okullarda toplam vaka sayısı 2 bin 600'ü aştı

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, orduda virüs tespit edilen kişi sayısı 170 artarak 1044'e ulaştı.

Ordudaki 279 sivil çalışanın yanı sıra Bakanlığa bağlı okullarda da 1352 öğrenci ve öğretmende Kovid-19'a rastlandı.

Devlet Başkanı Vladimir Putin, salgınla mücadele kapsamında idari izinlerin 11 Mayıs'a kadar uzatıldığını ve 9 Mayıs Zafer Bayramı tören ve etkinliklerinin ertelendiğini duyurmuştu. 

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