Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda 7 teröristen 4'ünün gri listede olduğunu duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı, son 2 günde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4'ünün Gri listede 500 bin TL'ye kadar ödülle aranan teröristler olduğunu açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars Kağızman ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince son 2 günde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 4’ünün terörden arananlarda Gri Listede 500 bin TL’ye kadar ödülle yer alan; Munzur Gımgım kod adlı Mehmet Yalçın, Erdal kod adlı Adnan Avşar, Harun İslam kod adlı Ercan Tutar, Sipan Mardin kod adlı Hamit Ecer olduğu tespit edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.