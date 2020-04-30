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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. İlk olarak koronavirüs testi yapılan Cengiz'in testi negatif çıktı.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastaneye kaldırıldı. Halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle hastaneye götürülen Mustafa Cengiz'e ilk olarak koronavirüs testi yapıldı. Testin sonucu negatif çıkan başkan Cengiz'e 3 ünite kan verildi.

PAZARTESİYE KADAR DOKTOR GÖZETİMİNDE
Pazartesi günü PET çekimi yapılacak olan Mustafa Cengiz'in, o güne kadar doktorların gözetimi altında tutulacağı öğrenildi.

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