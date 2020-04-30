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Vedat Muriqi'e Napoli'den kanca!

Transferde ismi Tottenham ve Lazio gibi takımlarla anılan Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç için son olarak bir başka İtalyan ekibi Napoli'nin resmi girişimlere başladığı duyuruldu

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Fenerbahçe'nin yüksek bir bonservis beklentisi içinde olduğu Kosovalı golcüsü Vedat Muriç için Lazio'nun ardından bir başka İtalyan takımı Napoli de devreye girdi.

Fransız gazeteci Manu Lonjon'a göre İtayla Serie A'nın iddialı ekiplerinden Napoli, Fenerbahçe'den Vedat Muriç'i transfer etmek için resmi girişimlere başladı.

Hücum hattında kontratı biten oyuncuları Dries Mertens ve Jose Callejon'u takımda tutması zor gözüken Napoli'de forvet Milik'in de satılması gündeme gelmişti. Hücum bölgesinde sıkıntı yaşaması muhtemel hale gelen Napoli, altrenatifler arasında Vedat Muriç'in ismini öne çıkardı.
Resmi girişimlere başladığı belirtilen İtalyan ekibi, geçtiğimiz sezon da Fenerbahçe'den Eljif Elmas'ı 16 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

İngiltere Premier Lig'den Tottenham'ın da istediği belirtilen Muriç'in İtalya'ya gitmek istediği iddia ediliyordu. Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin özellikle istediği oyuncu için resmen devreye giren Napoli'nin transferi bitirebileceği iddia ediliyor.

(Fanatik)

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