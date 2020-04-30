Pakdemirli'den çiftçilere alım müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kimsenin üretmekten korkması gerektiğini söyleyerek üreticinin elindeki ürünü ve hayvanları devletin alabileceğini ifade etti.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ürün hasatlarından önce fiyatları açıklayacaklarını söyledi. Kimsenin ürününün tarlada, hayvanın ise elinde kalmayacağını belirten Pakdemirli, gerekirse ürünleri ve hayvanları devletin alabileceğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakdemirli, video konferans yöntemiyle Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) Danışma Kurulu toplantısına katıldı.

Pakdemirli, çiftçileri, daha fazla üretmekten korkmamaları konusunda uyararak, "Kimsenin ürünü tarlada, hayvanı elinde kalmayacak. Gerekirse devlet olarak biz alacağız." ifadesini kullandı.

"Avrupa ülkelerini geride bıraktık"

Pakdemirli, Türkiye'nin tarımda 18 milyar dolarlık ihracat ve 5,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiğini belirterek, "Ülkemiz tarımsal gayrisafi milli hasılası açısından Hollanda, İspanya Fransa gibi tüm Avrupa ülkelerini geride bırakarak, 48 milyar dolarlık tarımsal GSYH ile Avrupa'da lider konumuna gelmiştir." ifadesini kullandı.

"Hasattan önce fiyatları açıklayacağız"

2020 yılında ödemeyi planladıkları 22 milyar liralık tarımsal destek miktarının 12,4 miyar liralık kısmını yılın ilk çeyreğinde çiftçilerin hesaplarına yatırdıklarını hatırlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Geçen yıl açıkladığımız fiyatlarla çiftçimizin yanında olduğumuzu da ispat ettik. Artan maliyetler karşısında bu yılı da doyurucu fiyat politikası ile telafi edeceğiz. Hasat zamanından önce fiyatları açıklayacağız. Hububat alım fiyatları mayıs ayının ilk haftasında açıklanacak. Kimse merak etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın da daha önce müjdelediği gibi çiftçilerimizin mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan Hazine destekli kredi geri ödemelerini de faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz."

"22 ilimizi yetiştiricilik bölgesi ilan edeceğiz"

Hububat tarımının daha çok yapıldığı ve sulama imkanının kısmen daha az olduğu illerde kombine verimli hayvan ırklarını geliştirirken, diğer yandan verimli kırmızı et üretiminin sağlanacağını belirten Pakdemirli, "Mera alanların yoğun olduğu illerde ise daha fazla buzağı daha fazla besilik materyali elde etmek amacıyla 22 ilimizi yetiştiricilik bölgesi ilan edeceğiz. Kendi ürettiğimiz yem ham maddeleri ile optimum faydayı sağlamak için Ziraat Bankası kredilerinde bu ihtisaslaşmayı sağlayacak yönlendirmeye geçtik." ifadesini kullandı.