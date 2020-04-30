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Rusya Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Mişustin, hastalığının tedavi sürecinde başbakanlık görevine vekaleten Andrey Belousov’un getirilmesini önerdi

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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova’da video konferans yoluyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği toplantıda koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Kendini karantinaya aldı
Yetkililerin tavsiyesi doğrultusunda kendisini karantinaya alacağını ifade eden Mişustin, “Meslektaşlarımı tehlikeye atmamak için bunun yapılması gerekiyor. Hükümet çalışmalarına devam edecek ve iletişim araçlarıyla meslektaşlarımla devamlı temas halinde olacağım.” dedi.

Yardımcısı görevi devralacak
Mişustin, hastalığının tedavi sürecinde başbakanlık görevine vekaleten Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov’un getirilmesini önerdi.

Putin, söz konusu öneriyi kabul ederek Mişustin’e şifa diledi.

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