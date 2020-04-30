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Sağlık Bakanı Koca corona virüs verilerini açıkladı! 30 Nisan koronavirüs vaka ve can kaybı sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3174'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 120.204'e yükseldi. 5 bine yakın hastamızın daha iyileşmesi alınan önlemlerin işe yaradığını gösterdi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 93 kişi daha hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 4 bin 846 hasta iyileşti
Öte yandan, son 24 saatte 4 bin 846 hasta daha koronavirüs tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Böylece, toplam iyileşen hasta sayısı 48 bin 886'ya yükselmiş oldu.

"Test sayısında 1 milyonu geçtik"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ölüm ve vaka sayılarını açıkladığı paylaşımında, toplam test sayısında 1 milyon eşiğini geçtiklerini söyledi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Test sayısında 1 milyonu geçtik. Vaka sayısında artış öngörülebilir seyirde. Solunum desteğine ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısında düşüş, iyileşen hasta sayısında ise artış devam ediyor. Bu noktaya gelmek kolay olmadı. Tedbirde ısrarcı olalım.'' ifadelerini kullandı

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