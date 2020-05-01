Rıdvan Dilmen'den play-off açıklaması

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, gündemi değerlendirirken Süper Lig için Play-off sisteminin kullanılabileceğini söyledi.

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Rıdvan Dilmen gelecek dönemde kulüplerin maddi anlamda sıkıntı yaşayacağını ve bunun uzun süreceğini açıkladı. İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri;

''Görüşler birkaç parçaya ayrıldı. Dünyadaki bu kriz devam ediyor, her ülke kendi içine kapandı, kendi ülkesinin sağlığını daha önemli görüyor, bu da çok doğal. Hiç karşılaşmadığımız bir olayla, bizim kuşağın bile karşılaşmadığı bir olay. Yeni bir dünya, yeni bir ekonomi, yeni bir sosyal hayata geçeceğimiz kesin. Futbol önemli bir sektör, bununla birlikte en çok sevilen spor dalı. Önce sağlık demek lazım.''

"ÇALIMBAY İÇİN ÖNEMLİ BİR SEZON"

Bizim konuşmamızla, futbolcunun penceresi farklı olabilir, onlar da ikiye ayrılmış olabilir. Kulüpler de ikiye bölünmüş olabilir. Sivas'a parantez açayım, Rıza Çalımbay için önemli bir sezon, şampiyon olursa kendi kariyerine ve Türk futbol tarihine geçer.

"TAMER HOCA DA İSTEMİYORMUŞ"

Benim ne işim var, oynamak istemiyorum diyen oyuncu var. Bazen kulüplerin menfaatleri de ortaya çıkıyor. İlk 4 kulübün dışında hiçbir kulüp, ekonomik durum olmasa, oynamak istemezler. Tamer Tuna hocanın da oynamak istemediğini duydum.

"ÖNGÖRÜLERİMİZ ÇOK DOĞRU DEĞİL"

İtalya Futbol Federasyonu oynamak istiyor, sebebi ekonomik olarak oynamak istemeleri. İtalya Spor Bakanı zor diyor. Fransa devlet olarak müdahale etti, diğer ligler için lobi oluşturuyor. Şu anda öngörülerimiz çok doğru değil.

"OYUNCULAR PERFORMANS KAYBINA UĞRADI"

Sosyal mesafesi vs korunarak, oyuncular 45 gündir ne kadar evlerinde çalışırlarsa çalışsınlar, yüzde 50'nin üzerinde performans kaybına uğradılar. Mayıs sonuna kadar idmanlarını yaparak, en azından 45 günü eritmiş olurlar. Oyuncuların 5 aylık bir fiziksel kaybı olur oynanmazsa.

"BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE TARAFTARI OYNANMASIN DER"

Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe taraftarına sorsan, oynanmasın der. Tabii ki öncelikle sağlık için söyler ama hedefsiz kaldığı için de söyler. Karmakarışık bir durum var.

"MAYIS SONUNA KADAR BEKLENECEKTİR"

Antrenmanlar başlanabilir, Mayıs sonuna kadar beklenecektir. Fransa'nın sandalına, Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere gibi ülkeler de binerse, biz nasıl başlayacağız?

"UEFA'NIN DERDİ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

UEFA'nın derdi Şampiyonlar Ligi ve UEFA'yı oynatmak, bunun nedeni sponsorlar. GazProm ve Socar, şu anda petrol fiyatları dipte. Önümüzdeki yıl Avrupa maçları olmasın. Diyelim ki Eylül'e kadar maçlar oynanmadı, seneye Avrupa Kupaları yok diyelim. UEFA'nın derdi ekonomi. FIFA Sağlık Kurulu açıklama yapıyor, Eylül'e kadar oynamayın diyor. 1 yıl Avrupa Kupaları olmasın, ne olacak?

"DİYELİM Kİ 12 HAZİRAN'DA BAŞLADI..."

12 Haziran'da maçlar başladı diyelim, maç falan izlemeyeceğiz, lunapark maçları göreceğiz. Langırt gibi olacak, onu söyleyeyim.

"LAMA GİBİ TÜKÜREREK OYNARDIM"

FIFA, oynanırsa 5 değişiklik olsun dedi. Çok doğru. Tükürene kart dediler, o olmaz, ben oynasam 30. dakikada 2. sarı karttan atılırdım. Ben lama gibi tükürerek oynardım.

1 YILLIĞINA PLAYOFF ÖNERİSİ

Türkiye için şu önerim olabilir. Zaten 25 Temmuz'da bitecekse maçlar, Eylül'den önce de başlaması gözükmüyor, trafik de yoğun olacağı için, çok sevdiğim bir sistem değil ama playoff sistemine önümüzdeki yıl geçilmeli. 1 yıllığına playoff sistemine geçilebilir 2020-21 sezonu için.