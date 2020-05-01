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AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı açıkladı! Erken seçim mi olacak?

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, erken seçim yapılabileceği iddiasına yanıt verdi. Bostancı, "Şu anda gündem koronavirüs. Muhalefet gündemde yer olmayınca kendine gündem yaratmaya çalışıyor" dedi.

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AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, erken seçim yapılabileceği iddiasıyla ilgili olarak Sözcü'den Veli Toprak'a açıklamalarda bulundu. "Şu anda gündem koronavirüs. Muhalefet, gündemde yer olmayınca kendine gündem yaratmaya çalışıyor" diyen Bostancı, şöyle devam etti:

"Halk buna itibar etmez. Uzun yıllardan beri siyaseti gözlüyorum. Muhalefet, her an seçim olacakmış gibi kendi tabanını diri tutmak ve seçim atmosferinin ülkedeki istikrarı gölgeleyeceği anlayışı üzerinden seçimi gündemde tutmak ister. İnsiyaki (içgüdüsel) bir şekilde bunu yapar. Geçmişte de bu böyleydi. Bu konuyu Türkiye'deki muhalefetin refleksi olarak görüyorum."

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