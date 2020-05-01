İsrail Suriye'nin güneyine saldırdı iddiası

İsrail'in, Suriye'nin güneyindeki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği iddia ediliyor. Esed rejiminin haber ajansı SANA, İsrail'e ait helikopterlerin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinden Suriye'nin güney bölgesindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

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Haberde, saldırı sonucu maddi hasarın meydana geldiği belirtildi. Ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerinde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

Esed rejimi, İsrail'in 27 Nisan'da başkent Şam yakınlarına, 20 Nisan'da Humus ilinin doğusundaki Tedmur (Palmira) bölgesine ve 31 Mart tarihinde de Humus'un doğusuna saldırdığını öne sürmüştü.

İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, 28 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın Suriye'ye yerleşmesini engelleme stratejisinden, zorla oradan çıkarmaya geçtik ve bundan vazgeçmeyeceğiz. Sınırlarımızda stratejik tehditlerin büyümesine izin vermeyeceğiz. Mücadeleyi düşmanın bölgesinde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.